Fenerbahçe'nin transferini böyle duyurdular: Vedat Muriç'in baş döndürücü maaşı
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'un Kosovalı santrforu Vedat Muriç'i transfer etmesi ve 25 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli ekipten yıllık 2 milyon euro ücret alacağı bilgisi Arnavut basınında geniş yer buldu.
İnsporti adlı online spor gazetesi, Muric'in transferinin birkaç gündür gündemde olduğunu, Kosovalı futbolcuyla İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinin de ilgilendiğini yazdı.
LIRIA KULÜBÜ'NE 300 BİN EURO
Sözleşmenin detaylarına yer verilen haberde, transfer sonrası Muric'in altyapısından yetiştiği Kosova'nın Prizren şehrindeki Liria Kulübünün de FIFA kuralları doğrultusunda 300 bin euro yetiştirme bedeli alacağı kaydedildi.
"BAŞ DÖNDÜRÜCÜ MAAŞI"
Lajmi.net haber sitesi ise transferi okuyucularına "Vedat Muric'in Fenerbahçe'deki baş döndürücü maaşı" başlığıyla duyururken, Muric'in önce Galatasaray ile anlaşmaya vardığını ancak Kosovalı golcünün eski kulübü ile sarı-kırmızılıların anlaşamadığını yazdı.
Telegrafi.com da "Rüya gerçek olduğunda: Muric bir zamanlar Türk takımının taraftarlığını yaptı, bugün Fenerbahçe'ye transferi resmileşti" başlığıyla verdiği haberinde, Kosova Milli Takımı'nın yıldızı Muric'in ülkesinde oynadığı sıralarda Prizren Fenerbahçeliler Derneği pankartı önünde çekilen fotoğrafını paylaştı.
Sovrani adlı internet sitesi de Muric'in Kosova Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde yaptığı maçlarda attığı gollerle parladığını, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki golleriyle de baş kahraman olduğunu vurguladı.
Periskopi de Fenerbahçe'nin Vedat Muric'i transfer ettiğini sırada ise Arsenal'ın Arnavut asıllı Alman futbolcusu Shkodran Mustafi ile Mesut Özil olduğunu iddia etti.
Gazeta Blic'in Arnavutça yayını ise "Muric pembe dizisi sona erdi" başlığını kullandı. (NTV Spor)
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Alın alın birşey olmaz para biterse de nasılsa mal çok, bir FENER OLDUK kampanyası ile birkaç araba, daire falan alırsınız iyne olur biter. Fenerliler eşşek olursa semer vuran çok olur.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Medya nin hepsi fenerli oldugu icin aldigi maasi bonservisi hicbirseyi aciklanmiyor ama gs topcu alinca 4 sene sonra alacagi para bile yaziliyor su kadar verilirmi diyor tarafsiz olun birazCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Parasını biz ödüyoruz nasıl olsa. Alın??Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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SEN KAÇ PARASINI VERDİN YEĞEN.1 Yayından Kaldır
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BU ADAM İYİ DE OLABİLİR KÖTÜ DE OLABİLİR FENERBAHCE AVRUPAYA GİDEMEYECEGİ İÇİN İCERDEKİ MACLAR İÇİN İDEAL TRANSFERCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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hani nerde başdöndürücü maaşını nereye yazdınızCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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SEN HİÇ 2 MİLYON EUROYU BİR ARADA GÖRDÜN MÜ SÜLO1 1 Yayından Kaldır
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Ne olacak bol keseden verim. Bir kampanya yaparsın olur biterCevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
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