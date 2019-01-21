Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor

Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, "Ligin sonuna kadar bizi zor anlar bekliyor. Bursa'da zaten çok fazla takım kazanamıyor. Genel olarak bakarsak 1-1 de kötü değil." dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Maç sonunda konuşan Nabil Dirar şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüz. Maçın sonunda gelen gol , bize mağlubiyet gibi hissettirdi. 1-1'lik skor bizim için büyük üzüntü. Aslında şanslı da olduğumuzu söyleyebiliriz. İkinci yarıda pozisyonumuz yok, topu ayağımızda tutamadık. Önümüzdeki maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Ligin sonuna kadar bizi zor anlar bekliyor. Burada zaten çok fazla takım kazanamıyor. Genel olarak bakarsak 1-1 de kötü değil ama bizi üzen son dakikada gelen gol."

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (45)

  • FIRTINA 61:
    Adam gerçekçi!!! Yenilmektense Bursa''dan 1 puan almak başarı demiş. Ki- doğru söylemiş-
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • ONUR:
    Ya bi sen konuşma konuşacak en son futbolcusun bi sen kaldın yorum yapacak futbolunuzu adam gibi oynasanız yeter
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • BURÇİN.:
    Bunun dünyadan haberi yok. . FB nin oyuncusumu bu? GS da olsa kovarlar. . . . İşde fark bu. . . GS Gs yı benimseyeni oynatıyor. . Yada alıyor. . FB de kovduğunu geri getiriyor. .
    Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 45 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.