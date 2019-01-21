Fenerbahçe'nin Tecrübeli Oyuncusu Nabil Dirar: Bursa'da Zaten Çok Fazla Takım Kazanamıyor
Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, "Ligin sonuna kadar bizi zor anlar bekliyor. Bursa'da zaten çok fazla takım kazanamıyor. Genel olarak bakarsak 1-1 de kötü değil." dedi.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin golünü 20. dakikada Roberto Soldado kaydederken, Bursaspor'un golü 89. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
Maç sonunda konuşan Nabil Dirar şu ifadeleri kullandı:
"Üzgünüz. Maçın sonunda gelen gol , bize mağlubiyet gibi hissettirdi. 1-1'lik skor bizim için büyük üzüntü. Aslında şanslı da olduğumuzu söyleyebiliriz. İkinci yarıda pozisyonumuz yok, topu ayağımızda tutamadık. Önümüzdeki maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Ligin sonuna kadar bizi zor anlar bekliyor. Burada zaten çok fazla takım kazanamıyor. Genel olarak bakarsak 1-1 de kötü değil ama bizi üzen son dakikada gelen gol."
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Adam gerçekçi!!! Yenilmektense Bursa''dan 1 puan almak başarı demiş. Ki- doğru söylemiş-Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ya bi sen konuşma konuşacak en son futbolcusun bi sen kaldın yorum yapacak futbolunuzu adam gibi oynasanız yeterCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Bence de. . 1 puan büyük başarı !!!!Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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ÇARE JUPP DERWALL. . . . . . . . AMA ÖLÜME ÇARE BULUNDUKTAN SONRA.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bunun dünyadan haberi yok. . FB nin oyuncusumu bu? GS da olsa kovarlar. . . . İşde fark bu. . . GS Gs yı benimseyeni oynatıyor. . Yada alıyor. . FB de kovduğunu geri getiriyor. .Cevap Yaz Yayından Kaldır