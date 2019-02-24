Fenerbahçe'nin, Portekizli Teknik Adam Paulo Sousa'yı Takımın Başına Getirmek İstediği İddia Edildi
Portekiz basını, ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ı gönderip, Paulo Sousa'yı takımın başına getireceğini yazdı.
Süper Ligde kötü günler geçiren, Türkiye Kupası'nın ardından UEFA Avrupa Ligi'nden de elenerek taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre sarı-lacivertli kulüp, yeni teknik direktör arayışına yöneldi ve gündemine Paulo Sousa'yı aldı.
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Haberde Fenerbahçe'nin alt sıralardan kurtulmak için düşündüğü Portekizli teknik adamla ilk temasın kurulduğu da iddia edildi. Son olarak Tianjin Tianhai'de görev alan 48 yaşındaki çalıştırıcı kariyerinde Leicester City, Basel ve Fiorentina gibi takımların teknik direktörlüğünü yapmıştı.
YORUMLAR (3)
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Biz portekiz li istemezzük. Derhal Ersun Yanal ın boynu vurulaaa. İmdüü Fenerbahçe düşme hattında olduğundan kellüü adetten olduğu üzereee tiz yılmaz Vural geturulee.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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AykuuuuttttttttttttttCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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O da gelsin problem yok deneme dahtası olduk çocuk gitti Ersun geldi al birini vur ötekine bir hafta sonumuz var onuda bize zehir ediyorlar neymiş seneye hazırlık geç bunları üye köpeğe rezil olduk silimani Mehmet topal başka kimi sayalım bir cacık olmaz dedikleri bu işte kim gelirse gelsin bu adamlarla hüsran yenildik mı hazır deyildik ya her takıma giden futbolcu tıkır tıkır top oynuyor biz de hala hazırlık dönemi geçiriyor bizde yedikCevap Yaz 3 Yayından Kaldır