Hakem Halil Umut Meler'in Verdiği Penaltı Kararı Olay Oldu

Spor Toto Süper Ligin 24. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren goller, Serdar Aziz, Roberto Soldado ve penaltıdan Victor Moses'tan geldi. Çaykur Rizespor'un gollerini Melnjak (2) kaydetti.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz ceza sahası içinde yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Maçın VAR hakemi Volkan Bayarslan pozisyonu inceledikten sonra Halil Umut Meler'i VAR monitörüne davet etti. Halil Umut Meler, mücadelenin yardımcı hakemini de yanına çağırarak pozisyonu inceledi ve penaltı kararı değişmedi.

"ÇOK FAZLA GÜNDEM OLMAZ"

Karşılaşma sonunda konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum ama çok fazla gündem olmaz, çok fazla gösterilmez." ifadelerini kullandı.

KURAL KİTABINDA NE YAZIYOR?

Pozisyon futbolseverleri ikiye bölerken, futbol oyun kuralları kitabında, "Ofsayttaki bir futbolcu topa doğru hareketlenir ama topa vurmadan önce kendisine faul yapılırsa karar penaltıdır." yazıyor.

(Yeni Şafak)