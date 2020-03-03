Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığı iddia edildi

03.03.2020 00:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:36

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam son olarak Trabzonspor ile oynanan maçta yedek kulübesinde yer alacak. Sarı-lacivertli takımda yeni hoca çalışmaları sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Niko Kovac ile anlaştığını iddia etti.

"FENERBAHÇE ALMAN EKOLU İSTİYOR"

Karan, "Geçen hafta bir bilgi geldi. Onu ciddiye almadım. Fenerbahçe'ye çok yakın bir insan. Bugün ismini söylediler. Niko Kovac ile büyük ihtimalle anlaşıyorlar. Hırvat ama Alman kökenli. Alman ekolu istiyor Fenerbahçe. Gerçekten önemli bir bilgi" dedi.

48 yaşındaki teknik adam, Hırvatistan U21, Hırvatistan A Milli Takımı, Eintracht Frankfurt ve Bayern Münih'i çalıştırdı.