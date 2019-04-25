Fenerbahçe'nin Kontratsız Oyuncusu İdmanda Görüntülendi

Fas asıllı Belçikalı futbolcu Yassine Cherkaoui'nin Fenerbahçe'deki macerası ülkesinde dikkat çekti. Sarı-lacivertli futbolcu Nabil Dirar'ın kuzeni olduğu öne sürülen ve futbolcunun isteğiyle Fenerbahçe idmanlarında boy gösterdiği daha önce basına yansıyan 25 yaşındaki futbolcunun durumu ele alındı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Belçika'nın Le Soir gazetesi 'Yassine Cherkaoui'nin Fenerbahçe'deki peri masalı' başlığıyla bir haber yayınladı. Futbolcunun kulüple herhangi bir sözleşmesi bulunmamasına karşın Fenerbahçe'de düzenli olarak antrenmanlara çıktığı bildirildi.

ANTRENMANA ÇIKIYOR AMA KULÜBÜ YOK

Futbolda ortadan kaybolduğu dönemin ardından şimdi birden Fenerbahçe ile idmanlara çıkıyor olması 'Gerçek bir peri masalı' olarak tanımlanırken, 'Brükselli orta saha oyuncusu yeniden canlandı' ifadesi kullanıldı. Belçika'da yolu daha önce bir çok kulüpten geçtiği ifade edilen futbolcunun şu an kulüpsüz olduğu belirtildi.