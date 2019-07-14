Fenerbahçe'nin, Kolarov, Konoplyanka ve Ndiaye transferlerini önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor

Spor Toto Süper Ligde yeni sezon öncesinde tüm planlarını zirve üzerine yapan Fenerbahçe, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için hız kesmiyor. Son olarak Garry Rodrigues'i renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, diğer 3 ismin transferi konusunda da sona yaklaştı.

Yevhen Konoplyanka

Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04'le yolllarını ayırmaya hazırlanan Yevhen Konoplyanka, İtalya Serie A ekibi Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov ve Stoke City'nin Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye için girişimlerini sürdüren yönetimin yeni haftada bu 3 ismi de duyurması bekleniyor.

TARAFTARLAR MESAJ YAĞDIRIYOR

3 oyuncuyla da menajerleri aracılığıyla el sıkışan Sarı-Lacivertliler, futbolcuların kulüpleriyle görüşmelerde de sona yaklaştı. Resmi temasların tamamlanmasının ardından 3 futbolcunun da 'Çubuklu'yu giymesi planlanıyor. Fenerbahçe taraftarının da sonuçlanmasını merakla beklediği transferlerin, 19 Temmuz'daki Bursaspor karşılaşmasında tribünde olması amaçlanıyor. Transfer konusunda üstlerine düşen görevi yapan sarı-lacivertli futbolseverler, oyuncuların sosyal medya hesaplarına Fenerbahçe mesajları yağdırıyor.

(Fanatik)