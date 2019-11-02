Fenerbahçe'de Kruse ve Rami, Kayserispor maçında yok!

02.11.2019 17:22

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Alman yıldız Max Kruse ve Adil Rami sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. Ferdi Kadıoğlu ise cezası nedeniyle Kayseri'ye götürülmedi. Nabil Dirar ve Harun Tekin ise zorlu maçın kadrosuna alındı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kadrosu şu şekilde:

Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Isla, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses, Vedat, Mevlüt.