Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu
Fenerbahçe'nin transferin son dakikalarına kadar ilgilendiği Benficalı futbolcu Nicolas Castillo, 9 milyon euroya Meksika ekiplerinden Club America'ya transfer oldu.
Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Şilili futbolcu Nicolas Castillo'nun yeni takımı transferin son gününde açıklandı.
Fenerbahçe'nin de son ana kadar ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcu Club America'ya transfer oldu. Meksika ekibinin oyuncunun bonservisi için 9 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.
11 MAÇTA GOL ATAMADI
Nicolas Castillo bu sezon çıktığı 11 resmi maçta (270 dakika) gol atma başarısı gösteremedi. Şilili futbolcu bu sezonki tek asistini Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.
YORUMLAR (6)
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2. slamani vakası olurdu. Çok şükür teğet geçmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah yardım etti korudu feneri yoksa comolliden yine büyük bir kazık geliyordu.bu adam slimaniden daha kötü biriydi.yine silimaninin 1 golü var bunun golü bile yoktu.şimdiye kadar yapılan transferlerin yani bu ara transferde comollinin parmağı yok ama bu castillo olsaydı comolli transferi olucaktı.Allaha şükürler olsun olmadı....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Gerek varmıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Taş gibi forvetler var fb de ne gerek var :) bildigin taş ama attığın geri dönüyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Boş balonCevap Yaz 3 Yayından Kaldır