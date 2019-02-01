Fenerbahçe'nin Kapısından Dönen Castillo, 9 Milyon Euroya Transfer Oldu

Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Şilili futbolcu Nicolas Castillo'nun yeni takımı transferin son gününde açıklandı.

Fenerbahçe'nin de son ana kadar ilgilendiği 25 yaşındaki futbolcu Club America'ya transfer oldu. Meksika ekibinin oyuncunun bonservisi için 9 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

11 MAÇTA GOL ATAMADI

Nicolas Castillo bu sezon çıktığı 11 resmi maçta (270 dakika) gol atma başarısı gösteremedi. Şilili futbolcu bu sezonki tek asistini Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'ye karşı kaydetti.

(Yeni Şafak)