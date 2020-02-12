: Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil: Geleceği göremiyorum

12.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:13

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Arsenal ile sözleşmesinin bitmesinin ardından ne yapacağına karar vermediğini söyleyen Mesut Özil, "Sezon bittikten sonra Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmem kalacak. Sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" dedi. Bilindiği üzere Mesut'un adı Fenerbahçe ile anılıyor.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Premier Lig'de 10. sırada yer alan Arsenal'i ilk 4'e sokmak istediklerini kaydeden Mesut Özil, "Bizim için zor bir sezon olduğunu biliyoruz ama sezon sonunda ilk dörtte olmak için odaklanmak ve maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Bu yıl zor günler yaşadık ama iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu

ARSENAL FORMASIYLA 250 MAÇA ÇIKTI

2013'ten bu yana Arsenal forması giyen 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maça çıkarken 2 asistle oynadı. Arsenal kariyerinde ise 250 karşılaşmada 43 gol atarken 73 asist yaptı.

(Sporx)

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