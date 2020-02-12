Haberler » Spor » Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil: Geleceği göremiyorum - Spor

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil: Geleceği göremiyorum

Adı Fenerbahçe ile anılan Arsenal forması giyen Mesut Özil, "Sezon bittikten sonra Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmem kalacak. Sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" dedi.

12.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:13
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil: Geleceği göremiyorum

İngiltere Premier Lig takımlarından 'de forma giyen , geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Arsenal ile sözleşmesinin bitmesinin ardından ne yapacağına karar vermediğini söyleyen Mesut Özil, "Sezon bittikten sonra Arsenal ile 1 yıl daha sözleşmem kalacak. Sonra ne olur bilmiyorum. Geleceği göremiyorum" dedi. Bilindiği üzere Mesut'un adı ile anılıyor.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Premier Lig'de 10. sırada yer alan Arsenal'i ilk 4'e sokmak istediklerini kaydeden Mesut Özil, "Bizim için zor bir sezon olduğunu biliyoruz ama sezon sonunda ilk dörtte olmak için odaklanmak ve maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Bu yıl zor günler yaşadık ama iyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu

ARSENAL FORMASIYLA 250 MAÇA ÇIKTI

2013'ten bu yana Arsenal forması giyen 31 yaşındaki oyuncu bu sezon 19 maça çıkarken 2 asistle oynadı. Arsenal kariyerinde ise 250 karşılaşmada 43 gol atarken 73 asist yaptı.

(Sporx)


Haber Videosu

: Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil: Geleceği göremiyorum
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler