Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'la Benfica ilgileniyor
Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde olduğu iddia edilen isimlerde Jorge Jesus'un eski kulübü Benfica tarafından ciddi şekilde istendiği yazıldı.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından birisi olduğu iddia edilen Jorge Jesus için eski kulübü Benfica tarafından yeniden göreve çağrıldığı Portekiz basını tarafından yazıldı.
YILLIK 5 MİLYON EURO ÖNERDİLER
Portekizli yayın organı CMTV'nin haberine göre, Benfica başkanı Luis Filipe Vieira'nın kulübü geçmişte başarıdan başarıya koşturan Jorge Jesus'u takımın başına geçirmek için oldukça istekli olduğu yazıldı. Haberde, Başkan Vieira'nın Jorge Jesus'a yıllık 5 milyon euro alacağı bir sözleşme teklifi hazırladığı ve yeniden eski günlerine kavuşmaları için kararlı olduğu öne sürüldü.
KİŞİSEL DOSTLUKLARI KİLİT ROL OYNUYOR
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Flamengo ile olan sözleşmesinin 2020'nin Haziran ayında sona ereceği bilinirken başkan Vieira ile Jesus'un kişisel dostluklarının da bu imzaların atılması konusunda önemli bir etken olduğu kaydedildi.
65 yaşındaki deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Benfica'yı çalıştırdığı 2009-2015 yılları arasında kulübe 3 lig şampiyonluğu, 5 Portekiz Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandırmıştı.
(Sporx)
Haber Videosu: Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için gündemine aldığı Jorge Jesus'la Benfica ilgileniyor
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yabancı hocanın Türkiye ligini tanıması en az 1 yıl sürer. ertesi yıl da niye şampiyon yapmadın diye gönderilir. yani fenerin 3 yılı hebaCevap Yaz Yayından Kaldır