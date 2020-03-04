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Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'la Benfica ilgileniyor

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde olduğu iddia edilen isimlerde Jorge Jesus'un eski kulübü Benfica tarafından ciddi şekilde istendiği yazıldı.

04.03.2020 11:01 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:15
Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'la Benfica ilgileniyor

'nin teknik direktör adaylarından birisi olduğu iddia edilen Jorge Jesus için eski kulübü tarafından yeniden göreve çağrıldığı basını tarafından yazıldı.

YILLIK 5 MİLYON EURO ÖNERDİLER

Portekizli yayın organı CMTV'nin haberine göre, Benfica başkanı Luis Filipe Vieira'nın kulübü geçmişte başarıdan başarıya koşturan Jorge Jesus'u takımın başına geçirmek için oldukça istekli olduğu yazıldı. Haberde, Başkan Vieira'nın Jorge Jesus'a yıllık 5 milyon euro alacağı bir sözleşme teklifi hazırladığı ve yeniden eski günlerine kavuşmaları için kararlı olduğu öne sürüldü.

KİŞİSEL DOSTLUKLARI KİLİT ROL OYNUYOR

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Flamengo ile olan sözleşmesinin 2020'nin Haziran ayında sona ereceği bilinirken başkan Vieira ile Jesus'un kişisel dostluklarının da bu imzaların atılması konusunda önemli bir etken olduğu kaydedildi.

65 yaşındaki deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Benfica'yı çalıştırdığı 2009-2015 yılları arasında kulübe 3 lig şampiyonluğu, 5 Portekiz Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandırmıştı.

(Sporx)


Haber Videosu

: Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü için gündemine aldığı Jorge Jesus'la Benfica ilgileniyor
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HABER YORUMLARI (1)

  • HAKKI:
    yabancı hocanın Türkiye ligini tanıması en az 1 yıl sürer. ertesi yıl da niye şampiyon yapmadın diye gönderilir. yani fenerin 3 yılı heba
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