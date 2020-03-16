Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından sarı-lacivertli takımın gündeminde yer alan Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
16.03.2020 23:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:53
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından adı takımın başına geçmesi muhtemel isimler arasında yer alan Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı. Flamengo Kulübü, Jorge Jesus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını resmi internet sitesinden duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada test sonuçlarının kontrol edileceği ve tüm antrenmanların 1 haftalığına askıya alındığı, sporculara yapılan testlerin ise negatif çıktığı bildirildi.
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