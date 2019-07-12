Fenerbahçe'nin gündemindeki Fejsa için Galatasaray devreye girdi!

Spor Toto Süper Ligin iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Benfica'nın Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek için harekete geçti.

SON KARAR TERİM'İN

A Spor'un haberine göre Benfica, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro talep ederken Galatasaray, kulüp tarafıyla da oyuncuyla tarafıyla da büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son kararı Terim ve kurmayları verecek.