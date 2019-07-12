Fenerbahçe'nin gündemindeki Fejsa için Galatasaray devreye girdi!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek için harekete geçti.
Spor Toto Süper Ligin iki ezeli rakibi Fenerbahçe ile Galatasaray bir transferde daha karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Benfica'nın Sırp orta sahası Ljubomir Fejsa'yı transfer etmek için harekete geçti.
SON KARAR TERİM'İN
A Spor'un haberine göre Benfica, tecrübeli oyuncu için 3 milyon euro talep ederken Galatasaray, kulüp tarafıyla da oyuncuyla tarafıyla da büyük ölçüde anlaşma sağladı. Son kararı Terim ve kurmayları verecek.
YORUMLAR (4)
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yabancilarda anlamis fiyatlarini nasil yukseltecegini bizim manyak kulublerin sayesinde at calimiye celmeyi misaliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Muric, fener aldiya illah araya girecekler baska adammi kalmadi yaniCevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
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Gitsin zaten adam koca 1 sezon sakat olarak geçirmiş zaten3 2 Yayından Kaldır
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HAber o kadar saçma ki...gs benficayla da oyuncuyla da anlaşmış ve son kararı terim ve kurmayları verecekmiş.ya arkadaş önce terim ve kurmayları oyunculara ok verirler sonra gs irtibata geçer.Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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