Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

29.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:24

Süper Lig'in 13'üncü haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.

KRUSE VE MURİQİ KADROYA DAHİL EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kafilede tedavileri tamamlanan Kosovalı golcü Vedat Muriç ve Alman futbolcu Max Kruse de yer aldı.

İzmir'e gidecek 22 kişilik kamp kadrosunda bulunan isimler şu şekilde:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Vedat Muric."

Göztepe - Fenerbahçe karşılaşması Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: DHA