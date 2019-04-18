Fenerbahçe'nin Golcü Oyuncusu Michael Frey, İdmana Damga Vurdu

Sarı lacivertlilerde uzun süreli sakatlığından kurtulan Michael Frey takımla birlikte çalışmalara başladı. İsviçreli golcünün antrenmanlardaki performansı da dikkat çekti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da Frey'in idmanlardaki görüntüsünden memnun olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Alanayaspor maçı öncesi Roberto Soldado'nun cezalı olması ve Slimani'nin performansının yetersizliği nedeniyle kadroya girememesinin ardından Moses da sakatlanmıştı. Ersun Yanal'ın Alanya deplasmanında Andre Ayew'i ileri uçta oynatması beklenirken, Frey sürprizi yaşandı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımla çalışamayan İsviçreli futbolcu, bu hafta başladığı idmanlardaki görüntüsüyle dikkat çekti.

ANTRENMANIN YILDIZI OLDU

Frey'in antrenmanlardaki istekli görüntüsü ve attığı goller Ersun Yanal'ı da mutlu etti. Frey'in Alanyaspor maçı öncesi hazır bir görüntü sergilemesi Ersun Yanal için Alanyaspor maçında alternatifin oluşmasını sağladı.

SOL BEKTE KİM OYNAYACAK?

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maçta sol bekte kimin oynayacağı da merak ediliyor. Sarı lacivertlilerde bu pozisyon için İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Dirar düşünülüyor. Moses'in sakatlanmasının ardından sol açıkta Valbuena'nın oynaması halinde bekte İsmail Köybaşı'nın oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Bu bölge için Yanal'ın maç gününe kadar orta saha düzenine göre karar vermesi bekleniyor.

(Futbol Arena)