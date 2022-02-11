Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı! Taraftarın sevgilisi geri döndü - Haberler
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Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı! Taraftarın sevgilisi geri döndü

Haberler.com, Tuna Yüksel - Spor
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Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Uzun süredir sakatlığı bulunan kaleci Altay Bayındır kafilede yer aldı. Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil kadroda yer almadı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de maçın kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı! Taraftarın sevgilisi geri döndü

Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmanın kamp kadrosunda Altay Bayandır yer aldı. Uzun zamandır sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan genç kaleci, Sarı Lacivertli formayı son olarak 30 Ekim 2021'de Konyaspor'a 2-1 kaybedilen karşılaşmada forma giymişti. Omzundan sakatlanan başarılı file bekçisi, ligde tam 13 karşılaşma kaçırdı.

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı! Taraftarın sevgilisi geri döndü

Öte yandan İstanbul ekibinin, Giresunspor ile oynanacak maçın kadrosunda Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Filip Novak, Luiz Gustavo ve Miguel Crespo gibi isimler yer almadı.

Fenerbahçe, Giresunspor maçındaki kadrosunu paylaştı. İşte Sarı Lacivertli ekibin Giresunspor maçının kadrosu:

Fenerbahçe'nin Giresunspor maçının kamp kadrosu belli oldu! Altay var Mesut Özil yok

Tuna Yüksel
Haberler.com Haberler.com - Spor

Fenerbahce Kulübu, Altay Bayındır, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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