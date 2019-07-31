Fenerbahçe'nin farklı şekilde Bayern Münih'e yenilmesinin ardından yayınlanan komik videoya beğeni yağdı
Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilen Audi Kupası'ndaki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 yenildi. Bir sosyal medya kullanıcısının maçın ardından yayınladığı komik videoya ise beğeni yağdı.
Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı. Allianz Arena'da düzenlenen turnuvada açılış maçı TSİ 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında oynandı. Mücadele 1-0 sonuçlanırken, Tottenham finale çıktı. Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30'da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.
KOMİK VİDEOYA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Fenerbahçe maçının ardından bir sosyal medya komik videosuna sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Videoda bir kedinin sarı civcivi hırpaladığı görülüyor.
YORUMLAR (1)
-
ali koc mutlumusun ersun gibi bir hocayla calistigin icin harun gibi kova kalecin oldugu icinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Son Dakika Spor Haberleri