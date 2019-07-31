Fenerbahçe'nin farklı şekilde Bayern Münih'e yenilmesinin ardından yayınlanan komik videoya beğeni yağdı

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilen Audi Kupası'ndaki ilk maçında Bayern Münih'e 6-1 yenildi. Bir sosyal medya kullanıcısının maçın ardından yayınladığı komik videoya ise beğeni yağdı.

Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı. Allianz Arena'da düzenlenen turnuvada açılış maçı TSİ 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında oynandı. Mücadele 1-0 sonuçlanırken, Tottenham finale çıktı. Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30'da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.

KOMİK VİDEOYA YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Fenerbahçe maçının ardından bir sosyal medya komik videosuna sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Videoda bir kedinin sarı civcivi hırpaladığı görülüyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (1)

  • AGLAMA DUVARİ ALİ CİFTLİGİ FB:
    ali koc mutlumusun ersun gibi bir hocayla calistigin icin harun gibi kova kalecin oldugu icin
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.