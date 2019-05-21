Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Selim Kosif'ten Fatih Terim'e: Sahte Mahalle Kabadayısı

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Fatih Terim'in kendi yedek kulübesi önünden koşarak Başakşehir yedek kulübesinin önünegelip Robinho'ya yumruk gösterdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif de bu görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kosif, Terim'in görüntüsünü paylaşıp "İmparatormuş sen ancak sahte mahalle kabadayısı olursun" notunu düştü.

İşte o paylaşım: