Fenerbahçe'nin Eski Yöneticisi Selim Kosif'ten Fatih Terim'e: Sahte Mahalle Kabadayısı
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medyadan tepki gösterdi. Kosif, Instagram hesabından, "İmparatormuş sen ancak sahte mahalle kabadayısı olursun." paylaşımında bulundu.
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında Fatih Terim'in kendi yedek kulübesi önünden koşarak Başakşehir yedek kulübesinin önünegelip Robinho'ya yumruk gösterdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif de bu görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kosif, Terim'in görüntüsünü paylaşıp "İmparatormuş sen ancak sahte mahalle kabadayısı olursun" notunu düştü.
İşte o paylaşım:
YORUMLAR (88)
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Şampiyon oldu mu, oldu. Nokta.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kebapcı selo nerdesin kurtar biziCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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KEBAPÇI FATİH TERİM SENİ ÖZLEMİŞ. . . . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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CILDIRIN KUDURUN FITTIRIN ŞAMPİYON GALATASARAY :) :) :) Minik civ civler terör estirmeye çalışıyor . Kendileri küme etrafında gezdiği için başarılı insanları b. k atmaya çalışırlar ama Fatih Terim gibi bir dev ortada. . 5 gün 2kupa :):) Fenevin baya zoruna girmiş olmalı ahahahahhahahaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Galatasaray Adamı Kabadayı yapar zaten böyle UEFA Kupası Süper Kupası 22 Tane Şampiyonluk Kupası sayısı en çok olan Türkiye kupası olan daha sayamadığım bir sürü kupası takım Adamın yürüyüşünü değiştirir İmparatorda Kralda yapar bu kupaların çoğunda da Fatih TERİM in teri var Ultra Aslan Gibi Bir Güç var adam kabadayıda olur imparatorda sende olabiliyorsan ol İmparator Fatih TERİMCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır