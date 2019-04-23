Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Cocu, Anderlecht Yolunda
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Philip Cocu'nun adı Belçika devi Anderlecht ile anılıyor. Önümüzdeki sezon Hollandalı hocanın sahalara döneceği iddia ediliyor.
Fenerbahçe'de kötü bir dönem geçirerek ayrılmak zorunda kalan Phillip Cocu yeni sezon için Belçika'nın Anderlecht takımıyla anılıyor. Belçika basınında çıkan haberlerde, Cocu'nun yeni sezonda Anderlecht'in teknik direktör olarak düşündüğü isimlerden biri olarak öne çıktığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın geçtiğimiz ocak ayında gelen teklifi kabul etmediği anımsatıldı.
COCU TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Ancak yeni sezon başlangıcında Cocu'nun böyle bir teklife sıcak bakacağı ifade edildi. Ayrıca Frank Arnesen'in şu an Belçika ekibinde sportif direktör olmasının da önemli bir ayrıntı olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan, Anderlecht'in Cocu dışında sezon sonunda Feyenoord'dan ayrılacak olan Van Bronckhorst'u da listesinde tuttuğu ve adaylardan biri olduğu kaydedildi.
(Skorer)