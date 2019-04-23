Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Cocu, Anderlecht Yolunda

Fenerbahçe'de kötü bir dönem geçirerek ayrılmak zorunda kalan Phillip Cocu yeni sezon için Belçika'nın Anderlecht takımıyla anılıyor. Belçika basınında çıkan haberlerde, Cocu'nun yeni sezonda Anderlecht'in teknik direktör olarak düşündüğü isimlerden biri olarak öne çıktığı belirtildi. Tecrübeli teknik adamın geçtiğimiz ocak ayında gelen teklifi kabul etmediği anımsatıldı.

COCU TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Ancak yeni sezon başlangıcında Cocu'nun böyle bir teklife sıcak bakacağı ifade edildi. Ayrıca Frank Arnesen'in şu an Belçika ekibinde sportif direktör olmasının da önemli bir ayrıntı olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan, Anderlecht'in Cocu dışında sezon sonunda Feyenoord'dan ayrılacak olan Van Bronckhorst'u da listesinde tuttuğu ve adaylardan biri olduğu kaydedildi.

(Skorer)