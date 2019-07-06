Fenerbahçe'nin eski scoutu Saffet Akbaş: Kruse, Fenerbahçe'nin aradığı oyuncu değil

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Alman oyuncu Max Kruse'yi kadrosuna kattı. Ayağının tozuyla takımın kamp yaptığı Topuk Yaylası'na gelen başarılı oyuncu, takımla beraber çalışmalara başladı. Kruse'nin idmandaki performansı teknik heyeti memnun etti.

"TAKIMI BİR YERE GETİREMEZ"

Ancak Fenerbahçe'nin eski gözlemcilerinden Saffet Akbaş, Kruse transferini eleştirdi. A Spor'da konuşan Akbaş, "Max Kruse, Fenerbahçe'nin aradığı bir oyuncu değil, takımı bir yere getiremez." dedi.