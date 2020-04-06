Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen, futbolu bıraktıktan sonra Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımları çalıştıran Sırp teknik direktör Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, yaşamını yitirdi.

Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.

1 SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI

Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

FENERBAHÇE DE PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe Kulübü Antic için sosyal medya hesabından, "1977-78 sezonunda Çubuklu'yu terleten ve kazandığımız şampiyonlukta önemli rol oynayan eski oyuncumuz Radomir Antic'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Radomir Antic" paylaşımında bulundu.

Kaynak: DHA