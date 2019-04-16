Fenerbahçe'nin Efsane Oyuncusu Luciano: Fenerbahçe'yi İsteyenlerin Gözünden Ateş Çıkmalı

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı derbi maçı izleyen Fabio Luciano, katıldığı bir panelde açıklamalarda bulundu. Fabio Luciano, Beşiktaş maçında attığı röveşatanın şans olmadığını, teknik bir gol olduğunu söyleyerek, "Aslında Beşiktaş maçında attığım o golün tadı damağımda kaldı ama biraz da içimizde kaldı o maçı kazanamamıştık. Onun haricinde Sakaryaspor'a attığım son dakika golü vardı. Galatasaray'a karşı ceza sahası girişinde attığım vole vuruşu vardı. Hafızamda kalanlar bu şekilde" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE GELECEK OLAN FUTBOLCUNUN GÖZÜNDEN ATEŞ ÇIKMALI"

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi hakkında çok fazla konuşmak istemediğini belirten Luciano şu şekilde konuştu: "Kilometrelerce uzaklıkta bulunup da buraya gelip konuşmayı doğru bulmuyorum. Fenerbahçe'ye gelecek oyuncular buranın nasıl bir yer olduğunu bilmeli. Fenerbahçe öyle bir noktada olmalı ki Fenerbahçe'nin nasıl bir yer olduğunu taraftarların nasıl olduğunu bu tür durumlarda yaşayacaklarını bilmeli. Fenerbahçe'ye gelecek olan futbolcunun gözünden ateş çıkmalı. Fenerbahçe böyle bir kulüptür. Kazanırsan seni omuzlarda taşırlar ama kaybedersen tepki görürsün, bunların hepsi doğal. Futbolcu buraya gelmeden bilmiyorsa bu durumları adaptasyon sorunu olabilir. Fenerbahçe tarihinin de en önemli futbolcusu Alex'tir. Alex bana telefon açtığında ona buraya gelmesini söyledim. Ben de gelmeden önce Pereira ve Washington'a sormuştum. Benim görüşüme göre futbolcu almadan önce onu alacak kişilerin neler olup olmadığını anlatan kişiler olmalı."