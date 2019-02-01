Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan Transfer Ettiği Tolgay Arslan, Arma Yorumuyla Beşiktaşlıları Kızdırdı

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ayew ve Moses kaydetti. Göztepe'de 50. dakikada Jerome kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

"BEŞİKTAŞ ARMASINI BUGÜNE KADAR HİÇ ÖPMEDİM"

Maç sonunda konuşan sarı-lacivertli takımın yeni transferi Tolgay Arslan, "Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi. Tabii ki tepki olacak. Ben bunun farkındayım ama çok doğru bir karar verdiğimi bugün bana gösterdi." dedi.

"SAYEMİZDE ŞAMPİYONLUK KUPASINI ÖPTÜN" TEPKİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar da Tolgay'ın bu açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterirken, "Sayemizde şampiyonluk kupasını öptün bu hepsinden önemli" yorumunda bulundu.