Fenerbahçe, Nicolas Castillo Transferini Bitirmek Üzere

Fenerbahçe yeni golcüsünü Portekiz'den getiriyor. Sarı lacivertliler Benfica forması giyen Nicolas Castillo ile imza aşamasına geldi.

Benfica ve Castillo ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, Şilili futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Geçen sezon Meksika Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Castillo, bu sezon transfer olduğu Benfica'da forma şansı bulamamıştı.

SLIMANI GİDİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Islam Slimani'nin bazı kulüplerle temasta olduğunu söylemiş ve Cezayirli futbolcunun ayrılabileceğinin mesajını vermişti.

(Ntvspor)