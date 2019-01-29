Fenerbahçe, Nicolas Castillo Transferini Bitirmek Üzere
Fenerbahçe, bu sezon Benfica'da forma şansı bulamayan Nicolas Castillo'nun transferini bitirmeye çok yaklaştı.
Fenerbahçe yeni golcüsünü Portekiz'den getiriyor. Sarı lacivertliler Benfica forması giyen Nicolas Castillo ile imza aşamasına geldi.
Benfica ve Castillo ile anlaşma noktasına gelen Fenerbahçe, Şilili futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Geçen sezon Meksika Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Castillo, bu sezon transfer olduğu Benfica'da forma şansı bulamamıştı.
SLIMANI GİDİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Islam Slimani'nin bazı kulüplerle temasta olduğunu söylemiş ve Cezayirli futbolcunun ayrılabileceğinin mesajını vermişti.
(Ntvspor)
YORUMLAR (10)
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Gelirse yara yapar cinconlular uyandırım..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Fernandao 2 :)Cevap Yaz Yayından KaldırESAS VE GERCEK: anelka bile yedek bekliyordu aziz in takiminda anlayan anladi1 Yayından Kaldır
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ali koc ve comoli kadroya giremeyen artiklari trasfer yaptik diye yutturuyor aykutu aziz baskani beyenmeyen tarafrar nüsvettelerine onlar gercek fenerli olamaz ali kocun parali adamlariCevap Yaz 4 Yayından KaldırOPPO: nüsvette ney kardeş ? müsvette olmasın o ???Yayından Kaldır