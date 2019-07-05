Fenerbahçe, Nando De Colo ile anlaştı

Eurohoops'ta yer alan habere göre Fenerbahçe Beko, Fransız guard Nando De Colo ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli takım, sezonu CSKA Moskova formasıyla şampiyon tamamlayan Nando De Colo ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Şansını tekrar NBA'de denemek isteyen ancak sözleşme haklarını elinde bulunduran Toronto'dan 1,8 milyon doların üzerinde bir teklif alamayan Fransız yıldız, Fenerbahçe Beko ile masaya oturdu ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

2 YIL İÇİN 7 MİLYON DOLAR İDDİASI

Guduric ve Melli'nin NBA'e gitmesinden dolayı yaklaşık 4 milyon dolarlık bir maaş boşluğu yaratan Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'dan yılda 3 milyon dolarlık bir sözleşmeden çıkan Nando de Colo ile 2 yıl için 7 milyon dolara anlaştığı ifade edildi.

İSTANBUL ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

NBA opsiyonunun devre dışı kalmasının ardından Real Madrid'in de kadrosuna katmak istediği Nando De Colo'nun Fenerbahçe Beko'yu tercih etmesinde İspanya'da öncelikli haklarının Valencia'da bulunması, Obradovic gibi bir ismin Fenerbahçe'de çalışıyor olması, Fenerbahçe'nin basketboldaki vizyonu ve yatırımı, taraftarın coşkusu ve İstanbul'daki sosyal yaşam gibi faktörlerin etkili olduğu bildirildi.

Nando De Colo, geçtiğimiz sezon CSKA Moskova formasıyla Turkish Airlines EuroLeague'de 34 maça çıkarken 14,7 sayı, 3,4 asist, 2,5 ribaund ve 0,9 top çalma istatistikleri yakalamıştı.