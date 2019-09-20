Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

20.09.2019 21:10
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı bildirildi.

Özel program dahilinde çalışan Hasan Ali Kaldırım dışında tüm oyuncuların akşam antrenmanında yer aldığı aktarıldı. Emre Belözoğlu, Victor Moses ve Mauricio Isla'nın ise idmanın ilk bölümünde takımla çalıştığı ifade edildi.

Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerin tesislerde kampa girdiği belirtildi. Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasındaki karşılaşma, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
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