Fenerbahçe, Miha Zajc için Real Betis'ten 9 milyon euro istedi

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den kadrosuna kattığı Sloven futbolcu Miha Zajc'ın adı, son günlerde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile birlikte anılıyordu. Kiev'in bonservisi için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilen 25 yaşındaki yıldız isimle ilgili bugün İspanyol basınından gelen haberse gündeme bomba gibi düştü.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Ülkede yayım yapan Estadio Deportivo gazetesi, sarı-lacivertliler'in 10 numara mevkisinde forma giyen oyuncusu için La Liga ekibi Real Betis'in de girişimlerde bulunduğunu duyurdu. Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde İspanyol kulübünün transfer listesindeki isimlerden birinin de Zajc olduğu ifade edilirken Fenerbahçe ile ilk temasın da kurulduğu belirtildi.

FENERBAHÇE 9 MİLYON TALEP EDİYOR

Haberde Sarı Lacivertli yönetimin sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan ofansif orta saha oyuncusunun bonservisi için Betis'ten 9 milyon euro talep ettiği yazıldı. Ara transfer döneminde 3,5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutan Zajc, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 kez fileleri havalandırırken bu gollerden birini de 3-3'lük Beşiktaş derbisinde kaydetmişti.

(Fanatik)