Fenerbahçe, Miha Zajc için Real Betis'ten 9 milyon euro istedi
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Empoli'den 3,5 milyon euroya transfer ettiği Miha Zajc için 9 milyon euro talep ediyor.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den kadrosuna kattığı Sloven futbolcu Miha Zajc'ın adı, son günlerde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile birlikte anılıyordu. Kiev'in bonservisi için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edilen 25 yaşındaki yıldız isimle ilgili bugün İspanyol basınından gelen haberse gündeme bomba gibi düştü.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Ülkede yayım yapan Estadio Deportivo gazetesi, sarı-lacivertliler'in 10 numara mevkisinde forma giyen oyuncusu için La Liga ekibi Real Betis'in de girişimlerde bulunduğunu duyurdu. Gazetenin okuyucularıyla paylaştığı özel haberde İspanyol kulübünün transfer listesindeki isimlerden birinin de Zajc olduğu ifade edilirken Fenerbahçe ile ilk temasın da kurulduğu belirtildi.
FENERBAHÇE 9 MİLYON TALEP EDİYOR
Haberde Sarı Lacivertli yönetimin sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan ofansif orta saha oyuncusunun bonservisi için Betis'ten 9 milyon euro talep ettiği yazıldı. Ara transfer döneminde 3,5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tutan Zajc, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 2 kez fileleri havalandırırken bu gollerden birini de 3-3'lük Beşiktaş derbisinde kaydetmişti.
(Fanatik)
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ali koç : alın şu 7 milyon euroyu üstünede 2 milyon siz ekleyin miha zajc için 9 m euroluk teklif yapınreal betis : tamam başkantürk basını :fenerbahçenin süper yıldızına 9 milyon euro teklif edildine kadarda uyanıksın küçük AZİZşaka maka vallaha helal olsun sana. tebrik ederim yanii iyi yönetiyosun bu finansal fair play işiniCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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savcıya da aynı şekilde verirsin ifadeni9 1 Yayından Kaldır
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Kesinlikle yalan haber anlamadığım şey şu lig şampiyonu galatasaraya bu teklifler gelmiyo fenerbahçeli oyuncular ne oynadı ki bunlara bu paraları döküyorlar kesinlikle gerçekçi değilCevap Yaz 3 12 Yayından Kaldır
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FB takım olarak döküldü, bu bazı oyuncuların bireysel kalitesini gölgelemez. Zajc kaliteli topçu, başka takımda iş yapar.1 Yayından Kaldır
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Rodriguesi ndiaye yi alıyorsunuz ama ??Yayından Kaldır
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Bu fırsatı kaçırmayın Fenerbahçe yerine başka bir futbolcu olur Kıskananlar çatlasınCevap Yaz 10 Yayından Kaldır