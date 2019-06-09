Fenerbahçe, Miha Zajc için 10 milyon euro istiyor

Fenerbahçe; Parma, Genoa, Lokomotiv Moskova ve Zenit'in transfer etmek istediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi.

Sezonun devre arasında 4.5 milyon euro, Salih Uçan'ın bonservisi ve bir sonraki satıştan pay verme hakkıyla Empoli'den Miha Zajc'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu satabilir.

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ

Parma, Genoa, Lokomotiv Moskova ve Zenit'in ilgilendiği Sloven futbolcu için kulübe gelen en yüksek teklif 6 milyon euro. Ancak Sarı-Lacivertliler'in beklentisi 10 milyon euro. Kanarya, Zajc'ın satılması durumunda bu kaynağın tamamını transferde kullanacak.

(Fanatik)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.