Fenerbahçe, Miha Zajc'ı Kadrosuna Kattı

Transferde bombaları ardı ardına patlatan Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan sonra Empoli forması giyen Miha Zajc'ı da transfer etti.

Fenerbahçe, transferi FIFA temalı video ile duyurdu. Bu video sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, İtalya Serie A ekiplerinden Empoli takımında forma giyen merkez orta saha ve ofansif orta saha oyuncusu Miha Zajc'i bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle ve futbolcuyla anlaşmaya varmıştır.

24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek.

Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice başarılar diliyoruz.

Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir."