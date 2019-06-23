Fenerbahçe, Max Kruse ile el sıkıştı! İşte Alman golcünün alacağı ücret

Max Kruse transferinde Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Aleksandar Kolarov ile her konuda anlaşarak rotasını tamamen Kruse'ye çeviren sarı-lacivertliler, Alman yıldızla da prensipte anlaşma sağladı. Önceki gün oyuncunun menajeriyle tekrar bir araya gelen Sportif Direktör Damien Comolli, 31 yaşındaki forvetin isteklerinin birçoğuna 'tamam' yanıtını verdi.

TRANSFER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONLANDIRILACAK

Fenerbahçe'nin yıllık 2.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdiği Kruse'nin Avrupa'da daha iyi bir teklif alamadığı için tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullandığı kaydedildi. Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu imza öncesi son bir görüşme daha istese de kulüp içinden gelen bilgiler, transferin önümüzdeki hafta içinde sonlandırılacağı yönünde.

(Sabah)