Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı!

Fenerbahçe, golcü transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım bir süredir transferi için uğraştığı Max Kruse ile her konuda anlaştı.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Golcü oyuncunun ne kadar ücret alacağı ise Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılacak açıklamadan sonra belli olacak.

GEÇEN SEZON 11 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 31 maça çıkan Max Kruse, 11 gol 10 asistlik performans sergiledi.