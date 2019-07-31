Fenerbahçe, Mathias Zanka ile el sıkıştı
Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Huddersfield'in Danimarkalı stoperi Zanka ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe, Huddersfield'ın Championship'e düşmesiyle takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoper Zanka ile her konuda anlaştı. Şu anda İngiliz kulübüyle görüşen sarı-lacivertli yöneticiler işi imza noktasına getirdi. Damien Comolli'nin Mayıs ayından beri takip ettiği ve görüşmeler yaptığı 29 yaşındaki oyuncu da Türkiye'ye gelmeyi istiyor.
RESMİ AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE
Resmi anlaşmanın 1-2 gün içinde yapılması bekleniyor. Öte yandan, Fenerbahçe'nin bir stoper daha almasına kesin gözüyle bakılıyor. Martin Skrtel'le görüşen Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin ve Roma'dan Kolarov'u da listesinde tutuyor.
(Skorer)
YORUMLAR (1)
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helal size toplayın artıkları on numeresiniz brevolarrrrrrrrrrrrrrrrrrCevap Yaz Yayından Kaldır
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