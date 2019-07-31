Fenerbahçe, Mathias Zanka ile el sıkıştı

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Huddersfield'in Danimarkalı stoperi Zanka ile prensip anlaşmasına vardı. Resmi açıklamanın birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

31.07.2019 21:54
Fenerbahçe, Mathias Zanka ile el sıkıştı

Fenerbahçe, Huddersfield'ın Championship'e düşmesiyle takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı stoper Zanka ile her konuda anlaştı. Şu anda İngiliz kulübüyle görüşen sarı-lacivertli yöneticiler işi imza noktasına getirdi. Damien Comolli'nin Mayıs ayından beri takip ettiği ve görüşmeler yaptığı 29 yaşındaki oyuncu da Türkiye'ye gelmeyi istiyor.

RESMİ AÇIKLAMA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE

Resmi anlaşmanın 1-2 gün içinde yapılması bekleniyor. Öte yandan, Fenerbahçe'nin bir stoper daha almasına kesin gözüyle bakılıyor. Martin Skrtel'le görüşen Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nden Mert Çetin ve Roma'dan Kolarov'u da listesinde tutuyor.

(Skorer)

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