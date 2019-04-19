Fenerbahçe Maçında Hakem Skandalı! Çileden Çıkardı

Fenerbahçe Beko'nun sahasında Zalgiris Kaunas'a 82-80 yenildiği maçta maçın hakeminin kararları hem Obradovic'i hem de taraftarları adeta çileden çıkardı.

THY Euroleague Play-Off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında karşılaştığı Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 82-80 mağlup oldu ve seri 1-1'e geldi. Serinin 3. maçı 23 Nisan Salı günü TSİ 20.00'de Litvanya'da oynanacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanacak iki maçta galip gelmesi durumunda adını İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde organize edilecek Final-Four'a yazdıracak.

18 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bu müsabaka ile birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında iç sahadaki 18 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de sahasında en son mağlubiyetini 2017-2018 sezonun 30. haftasında İspanyol ekibi Unicaja Malaga'ya karşı 99-91'lik skorla almıştı.

MELLI 1500 SAYI BARAJINI GEÇTİ

Euroleague kariyerinde EA7 Olimpia Milano, Brose Baskets Bamberg ve Fenerbahçe'de forma giyen Nicola Melli, Zalgiris Kaunas ile oynanan karşılaşmada önemli bir istatistiğe imza attı. İtalyan basketbolcu attığı 9 sayı ile Euroleague'de 1500 sayı barajı aştı.

İTALYAN HAKEMDEN SKANDAL HATALAR!

Çaldığı düdüklerle her zaman maçın önüne geçmeyi başaran İtalyan hakem Luigi Lamonica ise dün gece yine sahnedeydi. İlk çeyreğin son anlarında Jan Vesely'e yapılan kasti faule düdük çalmayıp oyunu devam ettiren daha sonraki hücumda Çek oyuncuya bu kez de hücum faul çalan Lamonica, Obradovic'i de çok sinirlendirdi.

TRİBÜNLER YOĞUN TEPKİ GÖSTERDİ

Tribünlerin de yoğun tepkisine maruz kalan İtalyan hakem, atmosferden etkilenmediğini gösteren düdüklere devam etti. Maçı 82-80 yapan son hücumda Brandon Davies'i hatalı yürümesini de hakemler kaçırdı.