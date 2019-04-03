Fenerbahçe Kulübü'nden Taraftarı Dolandırmaya Çalışan Şahıs Hakkında Açıklama

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden taraftarı dolandırmaya çalışan şahıs ile ilgili bilgi verdi.

İşte yapılan açıklama;

Geçtiğimiz hafta içerisinde kendisini sahte bir isimle Kulüp yöneticimiz olarak tanıtan ve taraftarlarımızı hedef alan dolandırıcı şahıs, Kulübümüzün girişimleri üzerine, Emniyet güçlerimizin yoğun çalışmaları ve düzenlediği operasyonla yakalanarak derhal göz altına alınmıştır. Yapılan bu operasyon sonucunda yakalanan şüpheli şahsa ve bağlantılı olduğu kişi ve kurumlara yönelik adli işlemler halen sürmektedir.

Yaptığımız başvuruya derhal cevap vererek, şüpheli sahsın zaman kaybetmeden yakalanmasına yönelik titiz çalışmaları sebebiyle Emniyet güçlerimize teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

Bu vesileyle, taraftarlarımızı hedef alan dolandırıcılık girişimlerine karşı her türlü hukuki girişimleri sonuna kadar sürdüreceğimizin ve Emniyet güçlerimiz ile iş birliği içerisinde suç unsuru oluşturan bu tarz eylemleri gerçekleştiren şahısların yakalanması içinkararlıkla mücadele edeceğimizin bilmesini isteriz.

Taraftarlarımızdan beklentimiz, özellikle yarın başlayacak yardım kampanyamız süresince; bu tarz dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları, Kulübümüzün resmi kanallarından yapılan duyurularda bildirilenler dışında kendilerine ulaşmaya çalışan kişi ve kurumlara itibar etmemeleri ve böyle durumlarla karşılaşmaları halinde, gecikmeksizin emniyet yetkilileri ve kulübümüze derhal bildirmeleridir.