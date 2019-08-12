Fenerbahçe, Kolarov'un alternatifini buldu: Riza Durmisi

Aleksandar Kolarov transferini bir türlü sonuçlandıramayan Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen Riza Durmisi için nabız yokladı.

12.08.2019 13:54
Fenerbahçe, Kolarov'un alternatifini buldu: Riza Durmisi

Fenerbahçe Kulübü, hem Kolarov transferini sonuçlandıramaması hem de Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı yüzünden alternatif bir isme yöneldi. Sarı lacivertli ekip, Lazio forması giyen Danimarkalı oyuncu Riza Durmisi'yi gündemine aldı.

Serie A ekibi ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Transfer döneminde ismi Beşiktaş'la da anılan Arnavut asıllı Danimarkalı futbolcu ile Fransız ekibi Marsilya da ilgileniyor.

LAZIO 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan başarılı savunmacı için kulübü 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Ancak, İtalya'da bu bedelin aşağıya çekilebileceği konuşuluyor.

7,5 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sakatlıklar nedeniyle Lazio'da 19 resmi maçta görev alabildi. İtalyan ekip, Durmisi'yi transfer etmek için Real Betis'e 2018-2019 sezonunun başında 7,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Fenerbahçe, Kolarov'un alternatifini buldu: Riza Durmisi
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YORUMLAR (4)

  • TRAJİKOMİK:
    fenerbahçeye laf atanlara bak 4 . 1 yenilgiye ne diyeceksiniz biz realdan 5 yedik siz olsaydınız 15 yemiştiniz. .
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  • SERDAR:
    beşiktaş kimi izlese fener orada. . . fener scout boşa maaş vermesin beşiktaş sayfasına baksın yeter. . . :)
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  • YAHU BU DİLENCİ FENEV:
    LiG BASLAMADAN Bi KUPA KAZANAMADI YA ZUHAHAHAHAHAHAHAHA KOLAROV HEEE:)) CüüüüüüSSSSH OHAAAAA YANE KOLARAV HEE:)) CiRRKEF KEMRE DEDE VEDE GILLI AYUSU VOLKAN NEYiNiZE YETMEZ BE UYUZZZ AVANAG ENAYi CiK CiKLER SiZ ALi KOCA PARA TOPLAYIN SiZE NEYMARIDA MESSiYiDE OLMADI RONALDOYUDA ALSIN ZUHAHAHAHAHAHA KOLAROV HEE:))
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