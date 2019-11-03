Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

03.11.2019 17:56
Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor

FENERBAHÇE: Altay, Hasan Ali, Sedar, Zanka, Isla, Gustavo, Ozan, Emre, Rodrigues, Moses, Vedat Muriç

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