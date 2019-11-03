Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak! İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
KAYSERİSPOR: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Dja Djedje, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal, Umut Bulut, Adebayor
FENERBAHÇE: Altay, Hasan Ali, Sedar, Zanka, Isla, Gustavo, Ozan, Emre, Rodrigues, Moses, Vedat Muriç