Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk gol geldi!
Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Fenerbahçe, haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
15' İlk 15 dakika Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi.
5' GOL! Fenerbahçe, Vedat'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
4' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı.
2' Victor Moses sarı kart gördü.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Moses, Muriç
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita.