Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk gol geldi!

08.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:47

Fenerbahçe, haftanın açılış maçında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

15' İlk 15 dakika Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi.

5' GOL! Fenerbahçe, Vedat'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

4' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı.

2' Victor Moses sarı kart gördü.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Moses, Muriç

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita.