Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk gol geldi!

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

08.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:47
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk gol geldi!

, haftanın açılış maçında ile karşılaşıyor. Mücadeleyi yönetiyor. Saat 20.30'da başlayan mücadele 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

15' İlk 15 dakika Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildi.

5' GOL! Fenerbahçe, Vedat'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

4' PENALTI! Fenerbahçe penaltı kazandı.

2' Victor Moses sarı kart gördü.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Tolga, Rodrigues, Moses, Muriç

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita.

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HABER YORUMLARI (14)

  • ERSUN:
    Allllah razı olsun hakemlerden Beeee. O kadar sert oynuyoruz ki kemik sesi geliyooooor. Ama en az sarı kart gören tek takımız.nihat abi, selim abi sağolun varolun. Selim abiii sen boş yere bağırmıyorsun türübünde hakeme. İyi ki federasyonda sını abiiii.
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  • NİHAT:
    emrenin yerine denizi oynatsana o bölgede adam milli takımda o bölgede çok basarılı oynuyor ersun
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  • GOLOVKİN:
    Nihat kardeş ersun hocamı iddaa ediyorum okan burukun elinden bu takım en yakın rakibine en az 5 puan fark yapmıştı.her gittiği takım başarılı oluyor demekki tesaxüf değil hocalığı biliyor.Avrupadada türkiyenin gururu şu anda havadan konuşmuyorum ersuna yüz basar okan hoca.........
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  • ERSUN:
    Tamam kardeşim maç başlasın 10 dakika sonra değiştiririm. Kadroları yeni verdim ayıp olmasın.
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