Fenerbahçe, Karagümrük'ün stoperini istiyor!

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün stoperi Fatih Kuruçuk'u transfer etmek istiyor.

2021 yılına kadar Fatih Karagümrük ile sözleşmesi bulunan Fatih Kuruçuk, kırmızı-siyahlı takımla 56 maça çıktı. Genç oyuncu bu maçlarda 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.