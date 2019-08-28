Fenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Kameni ile yollarını ayırdığını resmi siteden duyurdu.

28.08.2019 11:49
Fenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Kamerunlu kaleci Kameni ile yollarını ayırdığını resmi siteden duyurdu.

İşte Fenerbahçe resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Futbolcumuz Carlos Kameni kulübümüzden ayrılmıştır. Kameni'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

35 yaşındaki tecrübeli eldiven, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 1 dakika bile maça çıkmamıştı.

Fenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.