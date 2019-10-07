Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı isim sponsorluk anlaşması imzaladı

07.10.2019 11:40

Fenerbahçe Kadın Basketbol Şubesi tarihinde ilk kez bir isim sponsoruyla sözleşme imzalıyor. Takımın ismi bu sezon Öznur Kablo olacak.

Fenerbahçe'nin sponsorluk geliri 4 milyon TL olurken anlaşma 1 yıllık olacak. Basın toplantısında Fenerbahçe Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ve Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı, sözleşmeyi imzalayacak.

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu ve sarı lacivertli yönetim stattaki törende hazır bulundu.