Haberler » Spor » Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı - Spor

Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Beko, Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

03.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:04

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında da Fenerbahçe forması giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen James Nunnally, 2.01 boyunda ve hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Kariyerinde NBA takımlarından Houston Rockets ve Minnesote Timberwolves'da da forma giyen Nunnally son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Sharks'ta oynamıştı.


Haber Videosu

: Fenerbahçe James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (1)

  • ULTRAKEDİ:
    Futbolda yaptıkları şikeyi açıklasınlar. Ali Koç çıksın delikanlı gibi Mhk Başkanının söylemlerine cevap versin ama gerçeklere ne cevap verecek ki ?
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler