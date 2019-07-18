Fenerbahçe internetten hoca arıyor!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, ünlü kariyer sitesi Linkedin'de, görevine son verilen David Badia'nın yerine alınacak antrenör için ilan verdi. Comolli, istenen özellikleri tek tek sıraladı.
Fenerbahçe internetten altyapı hocası arıyor... Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli, ünlü kariyer sitesi Linkedin'de Fenerbahçe için altyapı hocası aradıklarını duyurdu. Comolli, ayrıntılı olarak adaylarda aranan özellikleri yazdı.
İş tanımı:
- Akademide koçluk ve oyun felsefesini geliştirmek
- 8 yaş altından 19 yaş altına kadar takımların eğitim programlarından sorumlu olmak
- Tüm akademi antrenörlerinin gelişimini sağlamak
- Antrenörlere mentorluk yapmak
- Akademi kültürünün geliştirilmesinde diğer paydaşlarla güçlü işbirliğinin sağlanması
- Koçluk/ öğretim, oyuncu gelişimi ve sektörle ilgili en iyi uygulamaları araştırmak
Aranan özellikler:
UEFA Pro Lisansı (tercih sebebi) ya da lisans ya da akademi yönetici lisansı
En üst seviye profesyonel futbolda tecrübe
Benzer bir görevde (kulüp ya da federasyonda) deneyim
Antrenör geliştirmede deneyim
Mükemmel iletişim becerisi
Kendi güvenen, esnek ve motivasyonu yüksek
Akıcı İngilizce ve/ veya Türkçe konuşmak
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KOSKOCA FENERİ NE HALE GETİRDİLER. İLAN NEDİR YAAA. EYY AZİZ BAK GÖR FENER NE DURUMDA.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ÖLÜCÜLER ARAMASIN:)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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rezalet senin bu işte tecrübeli hocaları zaten biliyor olman ve bir şekilde takıma transfer etmen gerekCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır