Fenerbahçe, Inter'in Jailson için yaptığı teklifi kabul edecek!
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın Napoli ile anlaşmasının ardından bir isim daha İtalya Ligi'ne gidiyor. Sarı-lacivertli takım, Inter'in Jailson için yaptığı transfer teklifini kabul edecek.
Fenerbahçe'de Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü Napoli ile el sıkışmasının ardından Jailson'a da Çizme yolu gözüktü.
10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Fanatik'in haberine göre Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda düşünmediği Brezilyalı'ya İnter'in yaptığı 10 milyon Euro'luk teklif, yönetimi harekete geçirdi. Şampiyonluk kovalayacak kadro kurmak ve istenen oyuncuların transferine kaynak yaratmaya çalışan Sarı-Lacivertliler, bu teklife 'evet' demeye hazır.
AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR
Jailson da Avrupa Kupaları'nda mücadele edecek bir takıma gitmek ve forma konusunda daha fazla şans yakalamak istiyor. Ersun Yanal'ın Jailson konusunun bir an önce netleşmesini talep ettiği de gelen haberler arasında.
YORUMLAR (5)
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ersun yanalın futbol bilgisi bu kadar işte. Takımdaki en iyi oyuncu Jailson du benceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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alperide şatın tolgayıda kiralan fener bahcem doğru yolda haydi başkanım sen bu sene şanpiyon katroyu kuruyon gerisi hoca ve futbolcularda haydi fb li gardaşlarım 45 bin konbineye ulaşalım hücüm borusu çaldı haydi fener olCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ersun Yanal bu Jailsona neden taktı bilmiyorum. Ben çok kaliteli buluyorum. Inter iki sene sonra 40 a satar bu çocuğu.Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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ucuza gidiyor ama böyle gerekiyor sanirimCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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BU ÇÖPE 10 MİLYON EURO VERENİN AKLNDAN ŞÜPHE EDERİM3 5 Yayından Kaldır
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