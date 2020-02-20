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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında loca krizi

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan derbi maçı locada takip etmek isteyen Galatasaray yöneticilerine olumsuz yanıt verdi.

20.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:36
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında loca krizi

'nda derbide takımı yalnız bırakmak istemeyen Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'e gitme kararı aldı. Protokol tribününde 15 kişilik yeri olan sarı-kırmızılı kulübün derbi için yönetiminden bir loca talep ettiği ortaya çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Cengiz ve kurmayları Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaki dev maçı protokolden takip edecek.

GALATASARAY İLK MAÇTA LOCA VERMİŞTİ

2018-19 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten derbide Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki sarı-lacivertli yöneticilere özel loca tahsis etmişti.

(Sabah)


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: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında loca krizi
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HABER YORUMLARI (2)

  • ANTEPLİ VATANDAŞ:
    İnşallah GS galibiyetle ayrılır da Türk Futbolu senden de kurtulur ali koç efendi. FB nin taraftarları seni istifaya sürükler artık. Yani öyle inanıyorum. Gitmelisin sen!
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