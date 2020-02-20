Fenerbahçe ile Galatasaray arasında loca krizi
Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan derbi maçı locada takip etmek isteyen Galatasaray yöneticilerine olumsuz yanıt verdi.
Ülker Stadı'nda derbide takımı yalnız bırakmak istemeyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetici arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy'e gitme kararı aldı. Protokol tribününde 15 kişilik yeri olan sarı-kırmızılı kulübün derbi için Fenerbahçe yönetiminden bir loca talep ettiği ortaya çıktı. Ancak sarı-lacivertliler, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Cengiz ve kurmayları Pazar akşamı Ülker Stadı'ndaki dev maçı protokolden takip edecek.
GALATASARAY İLK MAÇTA LOCA VERMİŞTİ
2018-19 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve 2-2 biten derbide Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki sarı-lacivertli yöneticilere özel loca tahsis etmişti.
(Sabah)
Haber Videosu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında loca krizi
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işte aradaki fark bu kadar netttCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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İnşallah GS galibiyetle ayrılır da Türk Futbolu senden de kurtulur ali koç efendi. FB nin taraftarları seni istifaya sürükler artık. Yani öyle inanıyorum. Gitmelisin sen!Cevap Yaz 16 3 Yayından Kaldır