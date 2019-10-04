Fenerbahçe idmanında Mehmet Ekici'nin hali dikkatlerden kaçmadı
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı hazırlıkları YouTube kanalında yayınlandı. İdmanda yapılan maç esnasında Mehmet Ekici'nin kale arkasındaki görüntüsü ise olay oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncuya destek verdi.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın görüntüleri sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından 11 dakikalık bir video olarak yayınlandı.
MEHMET EKİCİ DİKKAT ÇEKTİ
İdmanda yapılan maçta ekrana gelen görüntü ise dikkatlerden kaçmadı. Taktik antrenman sırasında Mehmet Ekici'nin kale arkasındaki görüntüsü dikkat çekti.
İşte sosyal medyada Mehmet Ekici için atılan bazı tweetler;