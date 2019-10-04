Fenerbahçe idmanında Mehmet Ekici'nin hali dikkatlerden kaçmadı

04.10.2019 12:54

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın görüntüleri sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından 11 dakikalık bir video olarak yayınlandı.

MEHMET EKİCİ DİKKAT ÇEKTİ

İdmanda yapılan maçta ekrana gelen görüntü ise dikkatlerden kaçmadı. Taktik antrenman sırasında Mehmet Ekici'nin kale arkasındaki görüntüsü dikkat çekti.

İşte sosyal medyada Mehmet Ekici için atılan bazı tweetler;