Fenerbahçe idmanında Mehmet Ekici'nin hali dikkatlerden kaçmadı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı hazırlıkları YouTube kanalında yayınlandı. İdmanda yapılan maç esnasında Mehmet Ekici'nin kale arkasındaki görüntüsü ise olay oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar oyuncuya destek verdi.

04.10.2019 12:54
Fenerbahçe idmanında Mehmet Ekici'nin hali dikkatlerden kaçmadı

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Ersun Yanal yönetiminde yapılan idmanın görüntüleri sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından 11 dakikalık bir video olarak yayınlandı.

MEHMET EKİCİ DİKKAT ÇEKTİ

İdmanda yapılan maçta ekrana gelen görüntü ise dikkatlerden kaçmadı. Taktik antrenman sırasında Mehmet Ekici'nin kale arkasındaki görüntüsü dikkat çekti.

İşte sosyal medyada Mehmet Ekici için atılan bazı tweetler;

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YORUMLAR (11)

  • NE DİYEM:
    Ekici ye yazık oldu diyenler futboldan anlamayıp insanlıktan dem vuranlar, hiçbir maçı tamamlayamayan devamlılığı olmayan çektiği şutu kurtaran kaleciyi gidip tebrik eden kendini iyi futbolcu vehm eden faydasız gereksiz hiç transfer edilmemesi gereken bir oyuncu. Ha Alper potuk ondan da beter ama fb de akıl yok ki. .
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  • KAPAK:
    yıllardır oturuyor, ücretinde indirim yap desen yapmaz. Fenerbahçe futbolculara değerinden fazla önem gösterdiğinden bu hale geldi, daha bir çok bu formayı haketmeyen futbolcu var.
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  • MUSTAFA:
    duygusallık diye diye kluplerimiz bu halde borç batağında kimse bedavaya oynamıyor kardeşim, şu topçuların yerinde olmak isteyen milyonlarca genç var, biraz kendileride profesyonel gibi oynasınlar
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  • FJ:
    KÖTÜ Bİ GÖRÜNTÜ AMA İNSANDA BİRAZ KENDİNE BAKAR 2 MAÇ VAR 10 MAÇ SAKAT BIRAK O ZAMAN BEDAVADAN PARA YEMEK ZEVKLİ GELEBİLİR SONRA BU HALLERE DÜŞERSİN EMREYE BAK ODA YILLARCA SAKATLIKTAN ÇEKTİ AMA HİÇ DEĞİLSE SEZONDA 20 25 MAÇ OYNUYO
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