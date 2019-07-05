Fenerbahçe idmanında gerginlik! Ersun Yanal sinirlendi
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıkları devam ederken dün ilginç bir olay yaşandı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Ersun Yanal antrenmanı futbolcuların daha iyi konsantre olabilmesi için sessiz yaptırmak istedi. Ancak bazı taraftarlar da takımlarını yakından görmek istedikleri için tribünlere geçmeyi talep ettiler.
İdari menajer Volkan Ballı ise bu esnada Ersun Yanal ve taraftalar arasında diyaloğu sağlamaya çalıştı. Taraftarlarla da görüşen Ballı, sonuna onların tribüne alınmalarını sağladı. Sarı Lacivertli renklere gönül verenlerden idman esnasında sessiz olmaları talep edildi ve antrenman bu şekilde izlendi.
YORUMLAR (4)
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ersun yanal iyce bitirecek feneri küme düşerler bu sezonCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne bu satranç mı oynuyoruz taraftar bu işinize geldiği zaman haydi çocuklar bağırın işinize gelmediği zaman aman sessiz olun. Siz taraftara göre davranacaksınız taraftar size göre değilCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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olay gerginlik sinir nerde??????????????????????????Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bu sene de hüsran olaçak burdan yazıyorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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