Fenerbahçe İçin Sürpriz Adriano İddiası
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Adriano ile ilgileniyor.
Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. Bu sezon Beşiktaş formasıylatoplam 29 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 2 asist yaptı.
Adriano'nun yıllık 2,5 milyon eurodan 2 senelik sözleşme istediği belirtildi. Adriano için Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da nabız yokladığı belirtildi.
YORUMLAR (7)
-
fenerin parası çok oldugundan israfta sınır tanımıyorlar:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
İnşallah sadece bir iddiadır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ali Koç vizyonu takımı kurtarmaya değil batırmaya yönelik. Bunu anladık. Türkiye nin en zengin ailesinin bir üyesi para harcamaktan korkup dileniyor.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Bu adamı hangi beyinsiz alırsa direk kendini gidip fsm den atsın.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Artık feneri karada tosbagalar bile tutamaz vay be tolgay sinan gümüş birde emenikeyi alırlarsa vin turizimCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Taha Akgül'ün İmajını Görünce Espriyi Patlattı: Bu Bıyık Adamı Korkutur