Fenerbahçe İçin Sürpriz Adriano İddiası

Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. Bu sezon Beşiktaş formasıylatoplam 29 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 2 asist yaptı.

Adriano'nun yıllık 2,5 milyon eurodan 2 senelik sözleşme istediği belirtildi. Adriano için Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da nabız yokladığı belirtildi.