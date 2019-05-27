Fenerbahçe İçin Sürpriz Adriano İddiası

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Brezilyalı futbolcu Adriano ile ilgileniyor.

Beyaz TV'nin haberine göre; Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran Adriano Correia'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. Bu sezon Beşiktaş formasıylatoplam 29 maça çıkan Brezilyalı futbolcu 2 asist yaptı.

Adriano'nun yıllık 2,5 milyon eurodan 2 senelik sözleşme istediği belirtildi. Adriano için Brezilya ekibi Sao Paulo'nun da nabız yokladığı belirtildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.