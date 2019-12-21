Haberler » Spor » Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor - Spor

Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor

Fenerbahçe, yarın derbi mücadelesinde karşılaşacağı Beşiktaş'a iç saha maçlarında kaybetmiyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak siyah-beyazlılara Kadıköy'de Nisan 2005'te 4-3 kaybetmişti.

21.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:41
Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor

Süper Lig'in 16. haftasında derbi mücadelesinde evinde ile karşılaşacak olan iç saha avantajını sürdürmek istiyor. Bu sezon geride kalan 15 müsabakada 25 puan toplayan sarı-lacivertliler ligin ilk yarısındaki son derbiyi kazanmanın peşinde.

FENERBAHÇE SON OLARAK 2005'TE 4-3 YENİLDİ

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a son olarak 'de Nisan 2005'te 4-3 kaybederken, son 15 Süper Lig maçını kaybetmedi. Fenerbahçe bu müsabakalardan 9 galibiyetle ayrılırken 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Fenerbahçe, iç sahada Beşiktaş'a kaybetmiyor
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler