Fenerbahçe, Göztepe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk edecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome

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