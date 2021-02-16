Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Dimitris Pelkas takımla çalıştı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı lacivertlilerde sakatlıktan dönen Dimitris Pelkas, ilk kez takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Göztepe'yi konuk edecek Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Dİmitris Pelkas'tan sevindirici haber geldi.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'de ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen oyunlar ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

PELKAS TAKIMLA ÇALIŞTI

Sarı-lacivertli ekipte, bir süre önce saha çalışmalarına başlayan Dimitris Pelkas, takım çalışmasında yer alırken; Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı